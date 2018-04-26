Где в Белгороде ограничат движение транспорта в День Победы?

В районе Соборной площади с 23.00 часов 8 мая до окончания мероприятий 9 мая будет ограничена остановка и стоянка транспорта:

по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Харьковская, по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская, по улице Победы от Театрального проезда до улицы Н. Чумичова, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого, по улице Князя Трубецкого от проспекта Славы до улицы Победы, по Гражданскому проспекту от улицы Белгородского полка до улицы Попова, по улице Н. Чумичова от проспекта Славы до улицы Победы.

С 7.00 до окончания мероприятий 9 мая нельзя будет проехать:

по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковская, по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская, по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская, по улице Победы от Театрального проезда до улицы Н. Чумичова, по Гражданскому проспекту от улицы Н. Чцмичова до улицы Попова, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого.

Во время прохождения колонны Бессмертного полка будет запрещено движение:

по Гражданскому проспекту от улицы Белгородского полка до улицы Н. Чумичова, по улице Н. Чумичова от проспекта Славы до улицы Победы, по улице Князя Трубецкого от проспекта Славы до улицы Победы.

Во время праздничного фейерверка движение автомобилей будет запрещено с 21.45 9 мая по проспекту Ватутина –от улицы Победы до улицы Костюкова.

С 22.00 до 23.00 9 мая автомобилисты не смогут проехать:

по проспекту Славы от проспекта Б. Хмельницкого до улицы Н. Чумичова, по улице Преображенская от улицы Н. Чумичова до проспекта Б. Хмельницкого, по улице Попова от Белгородского проспекта до проспекта Славы будет ездить только общественный транспорт.