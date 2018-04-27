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Какие улицы Белгорода перекроют в День весны и труда?
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Какие улицы Белгорода перекроют в День весны и труда? 

АиФ 11 минут назад
Фото: АиФ
На время проведения митинга с 23.00 30 апреля до окончания мероприятий 1 мая будет ограничена остановка и стоянка автомобилей:
по улице Победы (от Театрального проезда до улицы Н. Чумичова), по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковская), по улице Харьковская (от улицы Попова до улицы Супруновская).
С 9.00 часов 1 мая до окончания мероприятий нельзя будет проехать:
по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковская), по улице Харьковская (от улицы Попова до улицы Супруновская).
Автомобилистам предлагают объездные пути по проспектам Ватутина и Б. Хмельницкого.
Из-за праздничной демонстрации с 23.00 30 апреля до 15.00 1 мая будет ограничена остановка и стоянка транспорта:
по Гражданскому проспекту (от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова), по улице Попова (от проезда в районе здания Правительства области до улицы Супруновская).
С 13.00 1 мая до окончания шествия автомобилисты не смогут проехать: по Гражданскому проспекту (от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова),
по улице Н. Чумичова (от проспекта Славы до улицы Победы), по улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковская), по улице Харьковская (от улицы Попова до улицы Супруновская).
Кроме того, с 14.00 до 15.00 1 мая будет ограничен скоростной режим до 20 км/ч:
по улице Попова (от улицы Победы до улицы Супруновская), по улице Победы (от улицы Попова до Театрального проезда).
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