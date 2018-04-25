Мошенники получили более 1,2 миллиона рублей страховки за ДТП

Группа мошенников получила более 1,2 миллиона рублей при оформлении страховых выплат за ДТП. Жители Краснодарского края, Курской области и Адыгеи предоставили поддельные материалы об авариях в страховую компанию и получали за это деньги. Об этом сообщила пресс‐служба МВД по Адыгее.

Преступления были совершены в прошлом году. За один из страховых случаев злоумышленники получили более 465 тысяч рублей, за другой — около 800 тысяч рублей. Двух активистов группы арестовали. Ведется следствие.

В Крыму сотрудники полиции задержали 36‐летнего мужчину за мошенничество. Аферист звонил по случайным номерам, представлялся родственником абонента и просил деньги. Нанесенный ущерб составил около 500 тысяч рублей.