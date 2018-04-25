За оставление места ДТП могут вести уголовную ответственность

Конституционный суд признал законодательный пробел, дающий возможность уходить от серьезного наказания водителям, которые спровоцировали аварию с жертвами.

Как пояснил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин , скрытие с места ДТП «недопустимо» приравнивать к отказу от медосвидетельствования, поскольку это нарушило бы принцип презумпции невиновности. Как один из вариантов Зорькин предложил сделать это уголовным преступлением.

Вячеслав Лысаков первый зампредседателя думского комитета по конституционному законодательству «Я тут жестко достаточно высказываюсь в адрес Конституционного суда, но мне ничего не остается делать. У нас масса ситуаций, когда человек выезжает с парковки, оставил маленькую царапину на двери, ну, или дверь открыл, стукнул нечаянно, извинился сто раз, заплатил деньги, оставил свои координаты: телефон, паспорт, страховой номер и так далее. И уехал, потому что либо важное мероприятие, либо билет на самолет. Такие случаи были реальные. После этого вторая сторона вызывает сотрудников ГАИ . Парня лишили на полтора года прав. Поэтому нам по этой статье 1227 надо вводить дифференциацию. Если человек свои данные оставил, но покинул место мелкого ДТП, тогда надо ограничиться штрафом максимальным в 5 тысяч рублей. Этого достаточно. А, если он покинул место ДТП, чтобы уйти от ответственности, тогда, да, 15 суток административного ареста либо лишение право управления на срок от года до полутора, как это сейчас и прописано в законодательстве. Но эта санкция применяется ко всем без разбору. А делать ее еще и уголовной. Человек мог даже не видеть, что он кого-то поцарапал. А что же, тогда его разыщут и привлекут к уголовной ответственности? Ну, как минимум, это можно рассматривать, это предложение Конституционного суда только в случае, если в результате ДТП есть жертвы. А так можно в одну кучу все смешать и наказывать и правых, и виноватых. Самое простое решение — я его предлагал несколько лет назад — если ты совершил ДТП и покинул место ДТП, то есть фактически косвенно и прямо отказался от медосвидетельствования, тебя надо признавать находящимся в состоянии опьянения со всеми вытекающими последствиями. Это самый прямой и ясный, логичный, справедливый путь. Но Конституционный суд нам перекрыл такое решение».

Найти решение проблемы предстоит законодателям. Чтобы принять необходимые поправки, у них есть один год.