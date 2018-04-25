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Ульяновские власти будут взаимодействовать с операторами, чтобы легализовать рынок такси
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Ульяновские власти будут взаимодействовать с операторами, чтобы легализовать рынок такси 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области намерены взаимодействовать с таксистами региона для повышения качества услуг и легализации перевозок. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта региона.
"Задача министерства — навести порядок в сфере такси, обеспечить качественную и безопасную услугу в этой области для жителей. С этой целью мы ведем переговоры со службами такси, оговариваем проблемы, определяем пути их решения для того, чтобы совместными действиями легализовать рынок услуг такси, исключить случаи, когда водитель приезжает к клиенту в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, на технически несправной машине", — привели в пресс-службе слова директора департамента транспорта региона Юрия Чибисова.
Чибисов добавил, что ведомство заключило соглашения об информационном взаимодействии с представителями служб такси «Левый берег», «Везет», таксопарком «Аккаунт», а ранее — с ООО «Яндекс. Такси». Договоренность направлена на то, чтобы все водители такси оказывали свои услуги по специальным разрешениям.
В пресс-службе министерства промышленности уточнили, что таксисты должны соблюдать определенные правила и обладать должным опытом работы. Для работы необходимо специальное разрешение, стаж вождения не менее трех лет, регулярный предрейсовый медицинский осмотр и технический контроль транспортного средства. На транспортном средстве обязательно наличие цветографической схемы на бортах кузова и оранжевого фонаря на крыше, на передней панели справа должна быть информация о водителе, телефон контрольных органов.
По словам руководителя «Ульяновской областной ассоциации общественного транспорта» Владислава Сонина, сейчас большая часть водителей такси работают без разрешения и эти требования не соблюдают.
"Нужно обеспечить приоритет для тех водителей, которые имеют разрешение и одновременно создать равные условия для всех служб такси. Проблему создают таксопарки, находящиеся в других субъектах и подключающие водителей удаленно по средствам интернет-мессенджеров, при этом не обеспечивая никаких требований по безопасности и налогообложению", — считает он.
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