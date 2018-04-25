В 7 баллов оцениваются пробки на московских дорогах

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

На Московской кольцевой автодороге образовались заторы в обоих направлениях на севере, на северо-западе, юго-востоке и востоке; с внутренней стороны — на западе и на юге; с внешней стороны — на юго-востоке, на западе и на юго-западе.

Затруднения движения в область наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Рублево-Успенском, Киевском шоссе и на Октябрьском проспекте.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей его протяженности.