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В 7 баллов оцениваются пробки на московских дорогах
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В 7 баллов оцениваются пробки на московских дорогах 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
На Московской кольцевой автодороге образовались заторы в обоих направлениях на севере, на северо-западе, юго-востоке и востоке; с внутренней стороны — на западе и на юге; с внешней стороны — на юго-востоке, на западе и на юго-западе.
Затруднения движения в область наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Рублево-Успенском, Киевском шоссе и на Октябрьском проспекте.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей его протяженности.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Москворецком, Большом и Малом Каменных мостах, ряде площаде, набережных бульварах, а также на улицах Большая Якиманка, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, передает Агентство «Москва».
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