Автомобиль, сбивший ребенка на Пошехонском шоссе, двигался на разрешающий сигнал светофора

Такую информацию распространила пресс-служба УМВД Вологодской области. За рулем «Форд-Фокуса», который ехал на зеленый свет, находилась тридцатилетняя женщина.

Напомним сегодня в 14.50 на Пошехонском шоссе возле дома № 26 погиб 13-летний подросток. Мальчик переходил дорогу, когда на светофоре горел красный свет для пешеходов. Его сбил автомобиль «Форд-Фокус», который двигался по Пошехонскому шоссе со стороны улицы Ярославской. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.