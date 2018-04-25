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Автомобиль, сбивший ребенка на Пошехонском шоссе, двигался на разрешающий сигнал светофора
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Автомобиль, сбивший ребенка на Пошехонском шоссе, двигался на разрешающий сигнал светофора 

Вологда.рф 39 минут назад
Такую информацию распространила пресс-служба УМВД Вологодской области. За рулем «Форд-Фокуса», который ехал на зеленый свет, находилась тридцатилетняя женщина.
Напомним сегодня в 14.50 на Пошехонском шоссе возле дома № 26 погиб 13-летний подросток. Мальчик переходил дорогу, когда на светофоре горел красный свет для пешеходов. Его сбил автомобиль «Форд-Фокус», который двигался по Пошехонскому шоссе со стороны улицы Ярославской. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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