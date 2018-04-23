Назван топ‐5 лучших бюджетных автомобилей для дачников 

Составлен рейтинг лучших автомобилей для российских садоводов и дачников. Самым популярным авто стал универсал Lada Largus. Об этом сообщило Ura.ru.
Lada Largus является очень практичным автомобилем. Он привлек к себе внимание экспертов огромной для легкового автомобиля вместимостью.
Вторым стал российский внедорожник Lada 4×4, больше известная россиянам как «Нива». Автомобиль имеет 83-сильный двигатель, клиренс в 205 мм, полный привод и огромную проходимость, а также доступен по цене.
Далее следует кроссовер Renault Duster. Как и Lada Largus, его производство освоили в России. По сравнению с «Нивой» он просторней и комфортней, также автомобиль мало чем уступает в проходимости. Но он является дороже.
На четвертом месте обосновался УАЗ «Патриот». Он отличается высокой проходимостью и тем, что доля зарубежных комплектующих в нем более 50%.
Закрывает ТОП-5 минивэн Fiat Doblo Panorama. Он имеет 1,4-литровый двигатель и большую вместительность, а салон изначально грузопассажирского автомобиля легко вмещает большой и тяжелый багаж.
Несмотря на плохую погоду, в Москве не стали отменять ралли ретро‐автомобилей. Это ежегодное мероприятие призвано дать старт весеннему сезону.