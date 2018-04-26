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На Ямале водитель грузовика лишил света целый посёлок
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На Ямале водитель грузовика лишил света целый посёлок 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
25 апреля 2018 года в посёлке Тазовский в 18.35 незадачливый водитель наехал на опору линии электропередач. Столкновение в районе пирса Рыбзавод спровоцировало короткое замыкание на линии мощностью 6 кВ, которое обесточило весь райцентр.
Работники Тазовского филиала «Ямалкоммунэнерго» в оперативно перевели социальнозначимые объекты на автономные дизельные генераторы. Затем ликвидировали очаг короткого замыкание, и вернули электричество жителям посёлка.
Полиции удалось разыскать виновника аварии по горячим следам. Им оказался водитель грузовика «Урал» с грейферной установкой. Мужчина сразу же признал вину и правоохранители составили акт о нарушении ПДД. Электроснабжение Тазовского осуществляется в нормальном режиме.
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