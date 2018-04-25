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В Тазовском водитель обесточил поселок и скрылся
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В Тазовском водитель обесточил поселок и скрылся 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В поселке Тазовский в 18.35 незадачливый водитель совершил наезд на ЛЭП, как следствие инцидент привел к короткому замыкание на линии мощностью 6 кВ (перехлест) и дальнейшему отключению райцентра. Данный инцидент произошел в районе пирса Рыбзавода.
В краткие сроки котельные и хирургия были переведены на автономные дизельгенераторы, работники филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе выявили место аварии и произвели ремонт поврежденный участка, далее приступили к постепенному подключению трансформаторных подстанций поселения. На место происшествия вызвана полиция, по горячим следам виновника на Урале с грейферной установкой нашли, водитель признался в содеянном нарушении, составлен акт. Как сообщили в Ямалкоммунэнерго, электроснабжение Тазовского восстановили и сейчас оно работает в нормальном режиме.
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