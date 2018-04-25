Житель Кубани угнал автомобиль, чтобы помочь знакомой переехать

Кубанец угнал машину у приятеля, чтобы помочь приятельнице переехать на новую квартиру. О пропаже в полицию сообщил автовладелец. Он рассказал, что отдал ключи знакомому, с которым они выпивали, а на утро не нашел ее. Об этом сообщили в пресс‐службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

37-летнего

угонщика поймали правоохранители. Автомобиль обнаружили в Каневском районе и вернули хозяину.

В полиции похититель рассказал, что взял машину на время, чтобы помочь знакомой девушке переехать на новую квартиру. Он планировать вернуть автомобиль, но на обратном пути кончился бензин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.