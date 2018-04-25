Ещё
Житель Кубани угнал автомобиль, чтобы помочь знакомой переехать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Кубани угнал автомобиль, чтобы помочь знакомой переехать 

360tv.ru 54 минуты назад
Кубанец угнал машину у приятеля, чтобы помочь приятельнице переехать на новую квартиру. О пропаже в полицию сообщил автовладелец. Он рассказал, что отдал ключи знакомому, с которым они выпивали, а на утро не нашел ее. Об этом сообщили в пресс‐службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
37-летнего
угонщика поймали правоохранители. Автомобиль обнаружили в Каневском районе и вернули хозяину.
В полиции похититель рассказал, что взял машину на время, чтобы помочь знакомой девушке переехать на новую квартиру. Он планировать вернуть автомобиль, но на обратном пути кончился бензин.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.
У жителя Екатеринбурга угнали автомобиль, а позже он нашел объявление о продаже своей Toyota Corolla в интернете.
360tv.ru: последние новости
Бегство с места ДТП не отрезвит. Пьянство за рулям хотят доказывать без медиков Рейсовый автобус перевернулся на трассе под Екатеринбургом. Есть пострадавшие Скрывшихся с места ДТП водителей разрешили признавать нетрезвыми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ четверть колесных дисков опасны для использования
Казахстан закрыл границу с Россией81
Hyundai представил новый седан
УАЗ показал спецверсию «Патриота» для фанатов футбола1
Не уходи: за побег с места аварии дадут срок8
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение