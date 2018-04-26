Теперь мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы
Житель Кубани угнал машину, чтобы перевезти вещи знакомой на новую квартиру.
В полицию Брюховецкого района обратился местный житель. Мужчина пояснил, что передал ключи от своей машины новому знакомому, с которым распивал спиртное у себя дома. Проснувшись утром, он не обнаружил автомобиль на месте парковки.
Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. 37-летнего жителя Тимашевского района задержали дома. Машину обнаружили брошенной в Каневском районе. Автомобиль вернули законному владельцу.
В отделе полиции задержанный пояснил, что угнал автомобиль, чтобы помочь своей знакомой с переездом на новое место жительства. Подозреваемый собирался вернуть машину, однако на обратном пути у него закончился бензин.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.