Ситуация в РФ с дорогами становится лучше с каждым годом

Глава экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский заявил, что ситуация по ДТП в России улучшается за счет хорошего парка автотранспорта.

Дороги все реже становятся причиной аварий. Количество ДТП из-за плохого состояния покрытия сократилось на 5%.

«И этому есть объяснение. Государственные структуры проделывают большую работу по доведению российских дорог до стандарта. Росавтодор отчитывается, что в течение буквально нескольких лет 100% федеральных трасс будут соответствовать стандартам. Они, конечно, может не самые современные и нужно развивать их дальше», — сказал Шумский в эфире Радио « Комсомольская правда ».

В то же время в среднем по стране плохие дороги стали причиной каждых двух аварий из пяти. Как правило, автомобилисты попадали в ДТП из-за отсутствия или плохой видимости разметки на проезжей части.

«К сожалению, у нас есть не только федеральные дороги, на которые деньги выделяются. У нас есть огромное количество региональных и муниципальных дорог. Это то место, где происходит значимое количество ДТП с большим количеством последствий. Это дороги без отбойника, в две полосы, узкие. Там нет контроля фотовидеофиксации, там нет сотрудников ГИБДД », — отметил эксперт.

По его словам, в целом ситуация в стране становится лучше, потому что парк автотранспорта улучшается и правосознание растет.

Всего в стране за прошлый год зарегистрировано 169 тысяч ДТП. Это на 2,5% меньше, чем в предыдущем.