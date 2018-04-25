Курск. Завтра в районе Триумфальной арки будет перекрыто движение

Ограничения связаны с проведением генеральной репетиции ко дню пожарной охраны

26 апреля с 9.00 до 12.00 в районе мемориального комплекса «Курская дуга» будет закрыто движение автотранспорта по проспекту Победы в сторону центра города от поворота к ТЦ «Метро» до ТЦ «Европа». По данным мэрии, в центр автомобили смогут проехать через улицы Светлую и Фестивальную. Движение троллейбусов будет осуществляться до ул. Тропинка, автобусы и микроавтобусы будут курсировать в направлении центра города через улицы Фестивальную и Светлую.