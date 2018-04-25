Видео: автомобиль влетел в столб на Ленинградском проспекте

На Ленинградском проспекте в Москве произошла авария. Момент ДТП был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На кадрах видно, что белая иномарка, совершившая столкновение с другим автомобилем, перевернулась и влетела в столб. После этого она осталась на дороге в перевернутом положении.

Некоторые прохожие с большой осторожностью и опаской стали приближаться к машине и заглядывать внутрь.

Другой автомобиль, предположительно участвовавший в аварии, остановился у обочины, однако никто из него так и не вышел.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.