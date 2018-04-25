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Видео: автомобиль влетел в столб на Ленинградском проспекте
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Видео: автомобиль влетел в столб на Ленинградском проспекте 

Ридус 47 минут назад
На Ленинградском проспекте в Москве произошла авария. Момент ДТП был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
На кадрах видно, что белая иномарка, совершившая столкновение с другим автомобилем, перевернулась и влетела в столб. После этого она осталась на дороге в перевернутом положении.
Некоторые прохожие с большой осторожностью и опаской стали приближаться к машине и заглядывать внутрь.
Другой автомобиль, предположительно участвовавший в аварии, остановился у обочины, однако никто из него так и не вышел.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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