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При столкновении бензовоза и «копейки» в Гатчине погибла 18-летняя девушка
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При столкновении бензовоза и «копейки» в Гатчине погибла 18-летняя девушка 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: ДорИнфо
Вечером, 25 апреля, в Гатчинском районе Ленинградской области в аварии погибла девушка, сообщает «Инфореактор».
Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 17-м километре федеральной дороги Красное село — Гатчина — Павловск. По предварительным оценкам инспекторов, водитель бензовоза марки Volvo при повороте налево нарушил ПДД и не уступил дорогу машине ВАЗ-2101, имевшей преимущество.
В салоне отечественного авто находились два человека: 18-летняя пассажирка получила смертельные травмы, 28-летний водитель легковушки находится в критическом состоянии, он был госпитализирован.
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