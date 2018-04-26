При столкновении бензовоза и «копейки» в Гатчине погибла 18-летняя девушка

Вечером, 25 апреля, в Гатчинском районе Ленинградской области в аварии погибла девушка, сообщает «Инфореактор». Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 17-м километре федеральной дороги Красное село — Гатчина — Павловск. По предварительным оценкам инспекторов, водитель бензовоза марки Volvo при повороте налево нарушил ПДД и не уступил дорогу машине ВАЗ-2101, имевшей преимущество. В салоне отечественного авто находились два человека: 18-летняя пассажирка получила смертельные травмы, 28-летний водитель легковушки находится в критическом состоянии, он был госпитализирован.