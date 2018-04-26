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В Гатчине столкнулись бензовоз и легковушка: погибла 18-летняя девушка
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В Гатчине столкнулись бензовоз и легковушка: погибла 18-летняя девушка 

АиФ Санкт-Петербург 23 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Гатчине столкнулись бензовоз марки Volvo и отечественная легковушка ВАЗ-2101. В результате на месте происшествия погибла 18-летняя девушка.
Серьезная авария произошла в среду, 25 апреля. Как сообщают в правоохранительных органах, автомобили не смогли разъехаться на 17-м километре трассы Красное село — Гатчина — Павловск. По предварительным данным, водитель бензовоза не предоставил преимущество водителю легковой машины.
Второго пострадавшего — 28-летнего молодого человека — госпитализировали в тяжелом состоянии.
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