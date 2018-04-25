Пострадавшая в Торонто гражданка РФ находится в стабильном состоянии

В сообщении дипмиссии уточняется, что у женщины двойное гражданство.

Ранения получила Александра Кожевникова, 1927 года рождения, ветеран труда Великой Отечественной войны.