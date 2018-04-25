Ещё
Пострадавшая в Торонто гражданка РФ находится в стабильном состоянии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пострадавшая в Торонто гражданка РФ находится в стабильном состоянии 

Говорит Москва 19 минут назад
В сообщении дипмиссии уточняется, что у женщины двойное гражданство.
Ранения получила Александра Кожевникова, 1927 года рождения, ветеран труда Великой Отечественной войны.
«Генеральное консульство РФ в Торонто находится в постоянном контакте с сыном пострадавшей. По информации госпиталя, куда была доставлена Кожевникова, она получила травмы от удара по касательной и от падения на землю. Ей была оперативно оказана вся необходимая помощь, и в настоящее время состояние стабильное», — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.
Говорит Москва: последние новости
Автобус и маршрутка столкнулись в Сочи Установка системы дегазации на полигоне «Ядрово» начнётся на этой неделе Четыре грузовика столкнулись под Самарой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ четверть колесных дисков опасны для использования
Казахстан закрыл границу с Россией81
УАЗ показал спецверсию «Патриота» для фанатов футбола1
Hyundai представил новый седан
«АвтоВАЗ» начал выпуск седана Lada Vesta Cross в Ижеске
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение