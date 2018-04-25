Пострадавшая в Торонто гражданка РФ находится в стабильном состоянии 

В сообщении дипмиссии уточняется, что у женщины двойное гражданство.
Ранения получила Александра Кожевникова, 1927 года рождения, ветеран труда Великой Отечественной войны.
«Генеральное консульство РФ в Торонто находится в постоянном контакте с сыном пострадавшей. По информации госпиталя, куда была доставлена Кожевникова, она получила травмы от удара по касательной и от падения на землю. Ей была оперативно оказана вся необходимая помощь, и в настоящее время состояние стабильное», — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.