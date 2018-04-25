Нижегородским дачникам объяснили, как избежать пробок 28 апреля

В последний рабочий день недели, 28 апреля, региональное Управление ГИБДД прогнозирует возникновение пробок на наиболее востребованных направлениях загородного отдыха — кировском и казанском.

В целях минимизации временных потерь в Госавтоинспекции рекомендуют нижегородским дачникам выезжать на Волжский мост через путепровод со стороны улиц Куйбышева и Бурнаковская.

Для движения в сторону Казани автолюбителям советуют использовать автодороги «Нижний Новгород — Саратов» и «Кстово — Дальнее Константиново».

Водителям также напоминают о запрете движения по обочинам и предостерегают их от необоснованных маневров и перестроений в плотном потоке.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рекомендуют объезжать ремонтируемый мост через Кудьму за 90 км.