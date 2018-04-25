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Нижегородским дачникам объяснили, как избежать пробок 28 апреля
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Нижегородским дачникам объяснили, как избежать пробок 28 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В последний рабочий день недели, 28 апреля, региональное Управление ГИБДД прогнозирует возникновение пробок на наиболее востребованных направлениях загородного отдыха — кировском и казанском.
В целях минимизации временных потерь в Госавтоинспекции рекомендуют нижегородским дачникам выезжать на Волжский мост через путепровод со стороны улиц Куйбышева и Бурнаковская.
Для движения в сторону Казани автолюбителям советуют использовать автодороги «Нижний Новгород — Саратов» и «Кстово — Дальнее Константиново».
Водителям также напоминают о запрете движения по обочинам и предостерегают их от необоснованных маневров и перестроений в плотном потоке.
Ранее сообщалось, что нижегородцам рекомендуют объезжать ремонтируемый мост через Кудьму за 90 км.
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