Саратовский разработчик яда «Новичок» сбит машиной

В Анапе разработчика «Новичка» сбил автомобиль. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

По предварительной версии, находившийся за рулем легковой машины пенсионер не успел остановиться перед переходившим дорогу Углевым и совершил наезд на ученого, долгое время работавшего на секретном предприятии в Шиханах Саратовской области.

Потерпевший был госпитализирован с травмами ноги и головы. К счастью, жизни и здоровью 70-летнего химика ничего не угрожает.