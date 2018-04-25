Саратовский разработчик яда «Новичок» сбит машиной 

Химик Владимир Углев, который рассказал ряду СМИ о своей работе над химическим оружием, которым предположительно был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью, попал в ДТП.
В Анапе разработчика «Новичка» сбил автомобиль. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
По предварительной версии, находившийся за рулем легковой машины пенсионер не успел остановиться перед переходившим дорогу Углевым и совершил наезд на ученого, долгое время работавшего на секретном предприятии в Шиханах Саратовской области.
Потерпевший был госпитализирован с травмами ноги и головы. К счастью, жизни и здоровью 70-летнего химика ничего не угрожает.