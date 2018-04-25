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Саратовский разработчик яда «Новичок» сбит машиной
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Саратовский разработчик яда «Новичок» сбит машиной 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Химик Владимир Углев, который рассказал ряду СМИ о своей работе над химическим оружием, которым предположительно был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью, попал в ДТП.
В Анапе разработчика «Новичка» сбил автомобиль. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
По предварительной версии, находившийся за рулем легковой машины пенсионер не успел остановиться перед переходившим дорогу Углевым и совершил наезд на ученого, долгое время работавшего на секретном предприятии в Шиханах Саратовской области.
Потерпевший был госпитализирован с травмами ноги и головы. К счастью, жизни и здоровью 70-летнего химика ничего не угрожает.
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