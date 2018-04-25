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Беременная женщина почувствовала угрозу от странного мужчины в автобусе, пока он не дал необычное объяснение!
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Беременная женщина почувствовала угрозу от странного мужчины в автобусе, пока он не дал необычное объяснение! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды беременная женщина села в автобус. Она сидела и заметила, что мужчина, сидевший напротив нее, странно ей улыбался.
Немного испугавшись, женщина пересела на другое место. На этот раз улыбка мужчины превратилась в настоящий оскал. Поэтому, она снова переместилась на другое сиденье, пытаясь убежать от его жуткого присутствия.
Так или иначе, мужчина, казалось, еще больше развеселился.
Когда женщина пересела в четвертый раз, он просто разразился неудержимым хохотом. Испуганная и взбешенная, беременная женщина пожаловалась водителю, и они арестовали мужчину.
Дело дошло до суда. На первом же слушании судья спросил мужчину, что он может сказать в свое оправдание.
Тот ответил: «Ваша честь, дело было так:
Когда женщина села в автобус, я не мог не заметить ее состояние. Она села под табличкой с надписью „Double Mint близнецы приближаются“, и я ухмыльнулся, потому что нахожу это забавным.
Затем, когда она двинулась и села под рекламой, которая гласила: „Линимент Логана уменьшит отек“, и мне пришлось улыбнуться.
Затем она села себя под рекламой дезодоранта, на которой было написано: „Большая палка Уильяма сделала трюк“, и я едва мог сдержать себя. Это было уже слишком!
Но, ваша честь, когда она пересела в четвертый раз, и села под рекламой, которая гласила: „Goodyear резина могла бы предотвратить эту аварию!“ … Я просто потерял контроль…
»ДЕЛО ЗАКРЫТО!»
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