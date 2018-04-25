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На Билимбаевской водители не заметили друг друга и устроили ДТП
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На Билимбаевской водители не заметили друг друга и устроили ДТП 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В одиннадцатом часу вечера 25 апреля у дома № 7 по улице Билимбаевской Daewoo Nexia въехала в бок автомобилю Skoda, выезжавшему со второстепенной дороги. По словам водителя Skoda, автомобилисты в первом и втором ряду уступили ему дорогу, но из-за них он не заметил движущуюся в третьем ряду Daewoo Nexia. Свидетели отмечают, что водитель Daewoo Nexia по сути ехал по встречной полосе, потому что в самом месте аварии третьего ряда ещё нет, он начинается чуть дальше.
— Выезжал со второстепенки, поворачивал налево. Убедился, что меня пропускают, выехал на поперечную полосу и получил удар. Спорная ситуация. С одной стороны, я выезжал со второстепенки, а он вообще по встречке ехал, — рассказал водитель Skoda Дмитрий.
Удар был довольно сильный, но к счастью, никто из водителей и пассажиров не получил травм. Известно, что в Skoda помимо водителя ехали его жена и ребёнок, но ребёнок ехал в детском кресле и был пристегнут ремнями безопасности. К тому же удар пришёлся на переднюю часть автомобиля.
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