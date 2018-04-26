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Воронежец, купивший иномарку с неисправностью, установил возле автосалона гневный баннер
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Воронежец, купивший иномарку с неисправностью, установил возле автосалона гневный баннер 

Вести Воронеж 34 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
В новой Audi оказалась сломана звуковая система. А вот ещё неплохой способ заработать на своей собственности, в частности, на дорогом автомобиле бизнес-класса. Он, оказывается, может пригодиться в качестве подставки для баннера. Таким необычным образом воронежец Владимир Тюхтин борется за свои потребительские права. Три недели назад мужчина купил Audi Q7 в автосалоне на Московском шоссе. Через некоторое время в новой машине стала барахлить звуковая система. По словам автовладельца, он сразу же обратился в салон с просьбой устранить проблему, однако неожиданно получил отказ. Теперь Владимир намерен судиться с автодилером. А пока юристы будут разбираться в тонкостях ремонта звуковых систем, свою новую машину мужчина оставил у входа в салон. На дверях он прикрепил баннер, где изложена история неудачной покупки. Мужчина объяснил, что так он хочет предупредить других клиентов. В автосалоне ситуацию комментировать отказались.
— Машина с баннером здесь будет стоять до тех пор, пока я не увижу адекватной реакции со стороны администрации данного дилера. Дело не в компенсации, я хочу, чтобы представители компании Audi, никогда больше не говорили, что для этой марки неисправности — это норма. Я с этим крайне не согласен и хочу эту точку зрения отстоять, — заявил владелец автомобиля Владимир Тюхтин.
Кстати, центр Audi на Московском проспекте уже не впервые оказывается в центре скандала. В 2013 году один из покупателей салона обнаружил, что ему продали перекрашенную машину. Это выяснилось, после того, как автомобиль попал в ДТП. Тогда владелец даже требовал возбудить уголовное дело в отношении салона за подделку документов.
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