«Хлопки были»: на ВИЗе сгорели три автомобиля

Около трёх часов ночи 26 апреля у дома № 22 по улице Опалихинской сгорели три автомобиля. Очевидцы сообщили в редакцию Е1.RU, что первым загорелся Range Rover Sport, а уже от него пламя перекинулось на припаркованные рядом ВАЗ-2110 и SsangYong Kyron

— Сгорел автомобиль, загорелся самостоятельно. Хлопки были. Горел примерно с 3:00 до 3:40, потом потушили, — сообщил очевидец произошедшего Владимир.

На место происшествия были направлены две пожарные машины, но к моменту их приезда автомобилям уже был нанесён серьёзный урон. Range Rover восстановить уже не получится: у автомобиля сильно повреждена передняя часть, а именно моторный отсек. У «десятки» и SsangYong оплавились кузова.