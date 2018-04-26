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«Хлопки были»: на ВИЗе сгорели три автомобиля
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«Хлопки были»: на ВИЗе сгорели три автомобиля 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Около трёх часов ночи 26 апреля у дома № 22 по улице Опалихинской сгорели три автомобиля. Очевидцы сообщили в редакцию Е1.RU, что первым загорелся Range Rover Sport, а уже от него пламя перекинулось на припаркованные рядом ВАЗ-2110 и SsangYong Kyron.
— Сгорел автомобиль, загорелся самостоятельно. Хлопки были. Горел примерно с 3:00 до 3:40, потом потушили, — сообщил очевидец произошедшего Владимир.
На место происшествия были направлены две пожарные машины, но к моменту их приезда автомобилям уже был нанесён серьёзный урон. Range Rover восстановить уже не получится: у автомобиля сильно повреждена передняя часть, а именно моторный отсек. У «десятки» и SsangYong оплавились кузова.
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