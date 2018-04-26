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Врачи извлекли ключ из головы подростка
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Врачи извлекли ключ из головы подростка 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Индийский подросток был доставлен в больницу с необычной травмой. В черепе молодого человека находился ключ. Об этом сообщила газета China Daily.
Известно, что травму подросток получил в драке, после которой и был госпитализирован с ключом в голове.
Врачи провели операцию по удалению инородного тела из черепа молодого человека и смогли извлечь ключ. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.
Пострадавшего молодого человека назвали современным Финеасем Гейджем, который известен тем, что получил тяжелое ранение головного мозга во время работы по прокладке железной дороги.
В результате несчастного случая, строителю в череп вошел металлический стержень диаметром 1,25 дюймов, что равняется 3,2 сантиметрам. Несмотря на тяжесть ранения, мужчина пришел в себя спустя несколько минут после происшествия, а уже через пару месяцев вернулся к активному образу жизни.
Ранее стало известно, что 12‐летний мальчик застрял в сливной трубе бассейна и просидел под водой 9 минут и 18 секунд. Инцидент произошел в Норт‐Миртл‐Бич.
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