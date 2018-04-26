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В военном госпитале Екатеринбурга скончался парень, которого в феврале сбила девушка на Daewoo Matiz
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В военном госпитале Екатеринбурга скончался парень, которого в феврале сбила девушка на Daewoo Matiz 

e1.ru 40 минут назад
Фото: e1.ru
Стало известно, что в «354 Военном клиническом госпитале» МО РФ скончался Евгений, молодой парень, которого 1 февраля сбили на улице Щербакова. С места аварии 24-летнего уроженца Талицы привезли в больницу уже в состоянии комы.
Как сообщил Е1.RU друг погибшего Алексей, Евгений скончался 23 апреля. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» люди уже несколько дней оставляют прощальные сообщения.
— Как говорит его отец что его начали кормить, и он посинел и умер. Кормили его через зонд, — рассказал Алексей.
Он также рассказал, что в последний месяц Евгений находился в сознании: он вышел из комы и даже пытался встать с больничной кровати, но был слишком слаб. Пока родственникам не дают забрать тело. Сегодня, по словам Алексея, будет проведено вскрытие, и уже после этого тело погибшего передадут семье.
Напомним, что после аварии сотрудники ГИБДД разыскивали очевидцев происшествия, но те давали противоречивые показания: кто-то говорил, что это пешеход переходил дорогу на красный свет, а другие — что на запрещающий сигнал проехала машина. Алексей сообщил, что за рулём того Daewoo Matiz сидела девушка и она якобы до сих пор не привлечена к ответственности.
В Следственном комитете произошедшее обещали прокомментировать позднее.
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