В военном госпитале Екатеринбурга скончался парень, которого в феврале сбила девушка на Daewoo Matiz

Стало известно, что в «354 Военном клиническом госпитале» МО РФ скончался Евгений, молодой парень, которого 1 февраля сбили на улице Щербакова. С места аварии 24-летнего уроженца Талицы привезли в больницу уже в состоянии комы.

Как сообщил Е1.RU друг погибшего Алексей, Евгений скончался 23 апреля. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» люди уже несколько дней оставляют прощальные сообщения.

— Как говорит его отец что его начали кормить, и он посинел и умер. Кормили его через зонд, — рассказал Алексей.

Он также рассказал, что в последний месяц Евгений находился в сознании: он вышел из комы и даже пытался встать с больничной кровати, но был слишком слаб. Пока родственникам не дают забрать тело. Сегодня, по словам Алексея, будет проведено вскрытие, и уже после этого тело погибшего передадут семье.