В Академическом водитель Porsche Cayenne снес забор и сломал светофор

Ранним утром на улице Вильгельма де Геннина в ДТП попал водитель Porsche Cayenne . По словам очевидца, за рулем дорогой иномарки была девушка. Автомобилистка не справилась с управлением при перестроении. Машину занесло, и она полетела в забор.

— Это было в 5:45. Стоя перед светофором, водитель решил объехать впереди стоящую машину слева и резко нажал на газ. Машину занесло, и она влетела на регулируемый пешеходный переход. За рулем находилась девушка. После удара в салоне сработали подушки безопасности весь салон заволокло дымом. Пострадавших нет, — рассказал Е1.RU очевидец Константин.

Сейчас разбитую машину эвакуировали. О ДТП напоминает разрушенная секция забора и сломанный светофор.