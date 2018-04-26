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В Академическом водитель Porsche Cayenne снес забор и сломал светофор
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В Академическом водитель Porsche Cayenne снес забор и сломал светофор 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
Ранним утром на улице Вильгельма де Геннина в ДТП попал водитель Porsche Cayenne. По словам очевидца, за рулем дорогой иномарки была девушка. Автомобилистка не справилась с управлением при перестроении. Машину занесло, и она полетела в забор.
— Это было в 5:45. Стоя перед светофором, водитель решил объехать впереди стоящую машину слева и резко нажал на газ. Машину занесло, и она влетела на регулируемый пешеходный переход. За рулем находилась девушка. После удара в салоне сработали подушки безопасности весь салон заволокло дымом. Пострадавших нет, — рассказал Е1.RU очевидец Константин.
Сейчас разбитую машину эвакуировали. О ДТП напоминает разрушенная секция забора и сломанный светофор.
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