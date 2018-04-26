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Мужчину вынесли из вагона метро на «Берёзовой роще»
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Мужчину вынесли из вагона метро на «Берёзовой роще» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 26 апреля пассажиру стало плохо на станции метро «Берёзовая роща».
Об этом корреспонденту НГС рассказал очевидец.
По его словам, инцидент произошёл в половине девятого утра: мужчину вынесли на руках из поезда, который шёл в сторону «Золотой Нивы».
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области факт подтвердили.
«Сотрудники полиции были на месте, но там оперативно сработал дежурный скорой помощи на станции: он вызвал медицинскую бригаду. Они приехали, оказали помощь, но мужчина от госпитализации отказался», — пояснили в областной полиции.
В конце прошлого года пассажиру стало плохо на станции метро «Сибирская» — мужчина с окровавленной головой лежал на выходе с эскалатора, а полицейский оказывал ему помощь.
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