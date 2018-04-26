Мужчину вынесли из вагона метро на «Берёзовой роще»

Утром 26 апреля пассажиру стало плохо на станции метро «Берёзовая роща».

Об этом корреспонденту НГС рассказал очевидец.

По его словам, инцидент произошёл в половине девятого утра: мужчину вынесли на руках из поезда, который шёл в сторону «Золотой Нивы».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области факт подтвердили.

«Сотрудники полиции были на месте, но там оперативно сработал дежурный скорой помощи на станции: он вызвал медицинскую бригаду. Они приехали, оказали помощь, но мужчина от госпитализации отказался», — пояснили в областной полиции.

В конце прошлого года пассажиру стало плохо на станции метро «Сибирская» — мужчина с окровавленной головой лежал на выходе с эскалатора, а полицейский оказывал ему помощь.