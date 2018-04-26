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Жительница Башкирии, которую приятель выкинул из окна, останется инвалидом
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Жительница Башкирии, которую приятель выкинул из окна, останется инвалидом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Из больницы Стерлитамака на днях выписывают 28-летнюю Ирину (имя изменено. — Прим. ред.). Она пострадала от рук приятеля: месяц назад мужчина вытолкал ее из окна третьего этажа. С травмами пострадавшую госпитализировали. По словам родственников, итог происшествия печальный: у женщины сломан позвоночник.
— Жить будет, а вот ходить вряд ли, — рассказала родственница. — Сейчас нам нужна помощь. Срочно придется покупать противопролежневый матрас. И еще много медикаментов.
Несчастный случай произошел 12 марта. Жители Стерлитамака стали свидетелями зверства, которое учинил мужчина. Семья пострадавшей рассказала, что у женщины подрастают двое маленьких детей.
— Сама она детдомовская. За ребятами сейчас присматривает бабушка, свекровь Ирины. Что будет дальше — не знаем, — говорит знакомая.
После инцидента выяснять обстоятельства случившегося взялись следователи. Они начали проверку, после которой должно было решиться, нужно ли заводить дело по статье «Покушение на убийство». Итоги этой проверки уточняются.
Всех, кто хочет поддержать Ирину, просим обращаться в редакцию по номеру телефона 8 (347) 286-51-96.
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