В Пермском крае разыскивают очевидцев смертельного ДТП

В Пермском крае разыскиваются очевидцы ДТП со смертельным исходом. Столкновение, в котором погибли две женщины и ещё два человека попали в больницу, произошло 23 апреля в Чусовском районе.

«Около 07.20 утра по автодороге Кунгур-Соликамск-Чусовой двигался автомобиль « Шевроле Нива» под управлением 60-летнего водителя, — сообщили в пресс-службе краевого Управления ГИБДД. — По предварительной информации, на 11 км трассы мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с ГАЗ-2707».

В результате столкновения погибли на месте ДТП две пассажирки «Шевроле Нива»: 53-летняя и 32-летняя женщины. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили водитель внедорожника и его 28-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Всем, кто располагает информацией о данном ДТП, просьба сообщить по телефону 8-992-222-50-93.