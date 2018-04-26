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В Пермском крае разыскивают очевидцев смертельного ДТП
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В Пермском крае разыскивают очевидцев смертельного ДТП 

АиФ Пермь 54 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае разыскиваются очевидцы ДТП со смертельным исходом. Столкновение, в котором погибли две женщины и ещё два человека попали в больницу, произошло 23 апреля в Чусовском районе.
«Около 07.20 утра по автодороге Кунгур-Соликамск-Чусовой двигался автомобиль «Шевроле Нива» под управлением 60-летнего водителя, — сообщили в пресс-службе краевого Управления ГИБДД. — По предварительной информации, на 11 км трассы мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с ГАЗ-2707».
В результате столкновения погибли на месте ДТП две пассажирки «Шевроле Нива»: 53-летняя и 32-летняя женщины. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили водитель внедорожника и его 28-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Всем, кто располагает информацией о данном ДТП, просьба сообщить по телефону 8-992-222-50-93.
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