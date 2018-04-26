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Школьный автобус столкнулся с поездом в Индии, погибли более 10 детей
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Школьный автобус столкнулся с поездом в Индии, погибли более 10 детей 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета Кемерова
13 детей погибли при столкновении школьного автобуса с поездом в Индии, передает ФАН.
Трагедия произошла в индийском штате Уттар-Прадеш. Поезд протаранил автобус Tata Magic, внутри которого находились школьники. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в 50 километрах от города Горакхпур.
В результате ДТП погибли 13 детей. Еще восемь школьников получили ранения разной степени тяжести.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель автобуса во время движения слушал музыку в наушниках и не заметил приближающийся поезд. Полиция расследует обстоятельства случившегося.
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