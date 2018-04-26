СМИ: не менее 13 детей погибли в Индии при столкновении школьного автобуса с поездом 

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 школьников погибли и еще восемь получили ранения и травмы в четверг утром в Индии при столкновении школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По его данным, трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш в 50 км от города Горакхпур. В момент столкновения водитель автобуса с детьми попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, когда столкнулся с поездом, шедшим на полном ходу.
Власти начали расследование причин происшествия.