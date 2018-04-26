Я паркуюсь, как чудак: автомобили на ростовских тротуарах, «зебрах» и газонах

Мы продолжаем еженедельный проект «Я паркуюсь, как чудак» и снова публикуем фотографии машин, оставленных в неположенных местах. Номера мы не замазываем, потому что город должен знать своих героев.

Начнем наш репортаж с фотографий автомобилей, припаркованных прямо на «зебре». Водителей, наверное, не волнует, что людям приходится обходить их машины по проезжей части.

Мастер парковки

А это Пушкинская/Чехова

Улица Горького

Нашелся уникум, который бросил машину на тротуаре перед «зеброй».

Хорошее местечко нашел

Автомобили на тротуарах Пушкинской — уже обычное явление. Парковок в центре крайне мало, это серьезная проблема нашего города. Но закон есть закон: штраф за такую парковку — тысяча рублей.

Тротуары на Пушкинской заняты автомобилями

Пушкинская/Семашко

Обходите как хотите

Так выглядит тротуар на Буденновском.

Парад мастеров парковки

Так — на Халтуринском.

Удобно и компактно

— Улица Баррикадная. Люди вынуждены машины обходить по проезжей части, — написал читатель, приславший в редакцию эту фотографию.

Улица Баррикадная

— Александровка, 40-летия Победы 95/7 —стоит на газоне, — написал автор еще одной фотографии.

Можно ли этот участок назвать газоном? Можно было бы, если бы здесь постоянно не парковались.

Мастера парковки в погонах

— Автомобилисты ведут себя потрясающе: паркуются на газонах, на тротуарах. Мы вынуждены идти по проезжей части, тротуары заняты машинами. Когда же администрация обратит внимание на такую ситуацию?! — возмущается житель «Суворовского».

Парковщики из ЖК «Суворовский»

Здесь некая дамочка тоже припарковала свое транспортное средство прямо на тротуаре и ушла по своим ведьминским делам.

Припарковалась прямо на тротуаре!

Присылайте фотографии нарушений, свидетелем которых вы стали, на почту редакции, в нашу группу «ВКонтакте», а также в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру +7-918— 50-50-161. Телефон службы новостей 303-06-14. Обязательно сопроводите свой снимок кратким комментарием — с местом, датой и, по возможности, обстоятельствами, при которых вы обнаружили неправильно припаркованный автомобиль.