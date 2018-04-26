На Базовом фургон пролетел через тротуар и проломил бетонный забор

Сегодня утром с управлением не справился водитель черного фургона FIAT Ducato , который ехал по переулку Базовому. Машину занесло, она перелетела через тротуар и врезалась в бетонный забор. От удара плита упала и раскололась.

По словам очевидцев, водитель ехал со скоростью 90 километров в час. Весь перед у машины разбит.

— На 90 километрах в час машину занесло. Водитель вылетел с Базового. При этом был на шипах. Перелетел через тротуар, который много лет просим отгородить от проезжей части, и протаранил забор. Сам водитель цел. Жена основной удар приняла. Повредилась, не сильно, — рассказал очевидец. — На этом адресе завод находится. Там пешеходов давят постоянно. Кто по тротуару пробку объезжает. В этот раз повезло.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и врачи. Обстоятельства аварии уточняются.

А на днях жители получили обнадеживающее письмо из администрации, где им обещали рассмотреть вопрос об ограждении этого тротуара.