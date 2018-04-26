В Тюмени пьяный инспектор ГИБДД на Mercedes собрал «паровозик» из четырех машин 

В ночь с 25 на 26 апреля на пересечении улиц 50 лет Октября и Воровского в Тюмени столкнулись четыре автомобиля. Виновником этой массовой аварии оказался сотрудник ГИБДД, севший за руль своего личного Mercedes в состоянии алкогольного опьянения.
— Находясь вне службы, инспектор ДПС не справился с управлением и допустил столкновение с тремя машинами. В результате аварии все автомобили получили механические повреждения. Пассажирка одного из автомобилей позже обратилась за медицинской помощью. Она получила ушиб колена. В крови виновника этой массовой аварии, по предварительным данным, установлено наличия алкоголя, — рассказала Светлана Новик, руководитель пресс-службы областной полиции.
В УМВД России по Тюменской области уточнили, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка. Сотрудник в ближайшее время будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме этого он понесет ответственность, предусмотренную законом. Непосредственных руководителей нетрезвого виновника массовой аварии привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.