Не заметил в темноте: в Башкирии водитель на Lada Largus сбил мужчину

В республике минувшей ночью автомобилист наехал на пешехода в Белокатайском районе.

Происшествие случилось на 94-м километре пути от Малояза в сторону Киги. На полной скорости по проселочной дороге ехал 55-летний местный житель на Lada Largus . Мужчина не успел затормозить, когда в свете фар прямо посреди проезжей части увидел пешехода. Тело пострадавшего пробило лобовое стекло отечественной легковушки, мужчина перелетел через машину и рухнул на асфальт.

— Помочь ему не успели — он умер прямо на месте аварии от полученных травм. По словам водителя, на одежде у пешехода не было светоотражателей, он был незаметен в темноте, — сообщили в республиканской ГИБДД

Всего за 25 апреля на дорогах Башкирии случилось 11 аварий, в которых 15 человек получили травмы.