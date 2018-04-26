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Не заметил в темноте: в Башкирии водитель на Lada Largus сбил мужчину
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Не заметил в темноте: в Башкирии водитель на Lada Largus сбил мужчину 

ufa1.ru 19 минут назад
Фото: ufa1.ru
В республике минувшей ночью автомобилист наехал на пешехода в Белокатайском районе.
Происшествие случилось на 94-м километре пути от Малояза в сторону Киги. На полной скорости по проселочной дороге ехал 55-летний местный житель на Lada Largus. Мужчина не успел затормозить, когда в свете фар прямо посреди проезжей части увидел пешехода. Тело пострадавшего пробило лобовое стекло отечественной легковушки, мужчина перелетел через машину и рухнул на асфальт.
— Помочь ему не успели — он умер прямо на месте аварии от полученных травм. По словам водителя, на одежде у пешехода не было светоотражателей, он был незаметен в темноте, — сообщили в республиканской ГИБДД.
Всего за 25 апреля на дорогах Башкирии случилось 11 аварий, в которых 15 человек получили травмы.
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