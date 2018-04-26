Жительницу Владивостока возмутило скопление дорогих автомобилей на автобусной остановке у городской думы

Инстаграм-паблик «Вестей: Приморье» опубликовал видео, которое прислала подписчика.

Ролик был снят на улице Суханова на автобусной остановке. Здесь водители автомобилей, в том числе весьма дорогих марок, решили остановиться, включив знак аварийной остановки. По мнению автора ролика, тем самым они затруднили движение для других автомобилей и подъезд и выезд маршрутных автобусов.

Примечательно, что непосредственно рядом с остановкой находится административное здание, в котором помимо прочих организаций размещаются Дума Владивостока и главное управление МЧС по Приморскому краю.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)

25 Апр 2018 в 5:36 PDT