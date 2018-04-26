Маневры неуправляемого автобуса в центре Рыбинска попали на видео

Пассажиры, оказавшиеся в рейсовом автобусе №6 в Рыбинске в среду, 25 апреля, были удивлены и напуганы, когда их транспортное средство стало совершать странные маневры. ЛИАЗ с людьми не завершил поворот и продолжил свое движение поперек проезжей части, затем медленно пересек встречную полосу, заехал на бордюр, проехал по газону и остановился на тротуаре. Автомобили, оказавшиеся рядом, пропустили неуправляемый автобус, и по этой причине он никого не задел.

По словам очевидцев, пассажиры ЛИАЗа вовремя заметили, что водитель потерял сознание, и остановили автобус. «Все живы, водителю оказали первую помощь. Спасибо женщине, которая не растерялась и привела его в чувство, он уже синеть начал» — поделилась в социальной сети жительница Рыбинска Галина Гутникова.

В настоящее время водитель в больнице, в результате происшествия никто не пострадал.