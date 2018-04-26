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В Рыбинске автобус выехал на встречку и укатился на тротуар: водителю стало плохо за рулём
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В Рыбинске автобус выехал на встречку и укатился на тротуар: водителю стало плохо за рулём 

76.ru 44 минуты назад
Фото: 76.ru
В Рыбинске автобус с пассажирами выкатился прямо на газон. По словам пассажиров, водителю стало плохо прямо за рулём.
К счастью, автобус ехал медленно. Он покатился наперерез другим машинам и выехал на тротуар.
Водителю стало плохо за рулём
— Водителю стало плохо прямо за рулём. Мы ехали на этом автобусе. Все живы, водителю оказали первую помощь. Спасибо женщине, которая не растерялась и привела его в чувство. Он уже синеть начал, — рассказала пассажирка автобуса Галина Гунтина.
Странно, но никто из проезжающих мимо водителей не остановился, чтобы узнать, что произошло и оказать помощь.
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