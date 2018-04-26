Столб повис на проводах над проезжей частью в Нижегородском районе

Водитель на «Волге» с восклицательным знаком на лобовом стекле врезался в столб на Казанском шоссе, 10. В итоге бетонная конструкция накренилась и повисла на проводах. А светофор который к ней крепился оказался над самой проезжей частью.

— Светофоры не работают, под столбом машины и автобусы проехать не могут, объезжают по встречке, — рассказала NN.RU Татьяна и прислала фото. — Один из автобусов под номером № 2 зацепился крышей за провода и «потерял» деталь. Пассажиров высадили.

К месту ДТП подъехал эвакуатор и вытащил «Волгу» из-под упавшего светофора.

В Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода NN.RU сообщили, что о проблеме с неработающими светофорами знают и в данный момент устраняют.