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Столб повис на проводах над проезжей частью в Нижегородском районе
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Столб повис на проводах над проезжей частью в Нижегородском районе 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Водитель на «Волге» с восклицательным знаком на лобовом стекле врезался в столб на Казанском шоссе, 10. В итоге бетонная конструкция накренилась и повисла на проводах. А светофор который к ней крепился оказался над самой проезжей частью.
— Светофоры не работают, под столбом машины и автобусы проехать не могут, объезжают по встречке, — рассказала NN.RU Татьяна и прислала фото. — Один из автобусов под номером № 2 зацепился крышей за провода и «потерял» деталь. Пассажиров высадили.
К месту ДТП подъехал эвакуатор и вытащил «Волгу» из-под упавшего светофора.
В Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода NN.RU сообщили, что о проблеме с неработающими светофорами знают и в данный момент устраняют.
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