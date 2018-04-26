Останавливали «попутки» и просили довезти: в Прикамье экипаж ДПС помог пассажирам сломавшегося автобуса

Двое сотрудников ГИБДД помогли пассажирам междугороднего автобуса, который сломался на трассе в Чусовском районе. Полицейские остановили попутные машины и попросили водителей довезти людей до города.

Междугородный автобус марки Setra двигался из Перми в Александровск. На трассе Кунгур — Соликамск его стало «уводить» с дороги на обочину. Водителю удалось остановить автобус, однако продолжить движение было невозможно. В салоне в этот момент находились 20 пассажиров, в том числе дети.

— Ситуация осложнялась тем, что на данном участке дороги отсутствует телефонная связь, а многим пассажирам необходимо было добраться до пункта назначения без опозданий, — сообщили в краевой полиции. — Ждать следующего автобуса у них не было возможности.

Сломанный автобус заметил проезжавший по трассе экипаж ДПС. Лейтенант полиции Андрей Саламатов и младший лейтенант полиции Артём Старков решили останавливать попутные машины и просить водителей довезти пассажиров сломанного автобуса до города.

— Водители отнеслись к ситуации с пониманием и участием, а пассажиры искренне поблагодарили полицейских, — подчеркнули в региональном МВД

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