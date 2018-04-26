Китайские автопроизводители Singulato и BAIC будут вместе продвигать развитие интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии

Пекин, 26 апреля / Синьхуа / — Молодая китайская компания Singulato Motors, специализирующаяся на выпуске электромобилей, заключила партнерство с Пекинской компанией по производству электромобилей, подразделением корпорации BAIC /BAIC BJEV/, чтобы вместе продвигать развитие интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии.

Компании объединят усилия в разработке интеллектуальных технологий для автомобилей на новых источниках энергии, зарядной инфраструктуры и формировании сбытовой сети. Кроме того, Singulato Motors присоединится к усилиям BAIC BJEV по строительству национального центра инновационных технологий для автомобилей на новых источниках энергии.

Соответствующее заявление было сделано на открывшемся в среду Пекинском международном автосалоне — 2018.

Singulato Motors также сообщила, что ее первая модель интеллектуального автомобиля на новых источниках энергии iS6, запущенная в массовое производство, поступит в продажу в конце этого года.

Singulato Motors была создана в декабре 2014 года, в сфере интересов компании — автомобили на новых источниках энергии, интеллектуальные автомобильные системы и облачные сервисы для автомобилей. Стартап привлек инвестиции в размере около 17 млрд юаней /2,69 млрд долл. США/. -0-