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Китайские автопроизводители Singulato и BAIC будут вместе продвигать развитие интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии
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Китайские автопроизводители Singulato и BAIC будут вместе продвигать развитие интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Молодая китайская компания Singulato Motors, специализирующаяся на выпуске электромобилей, заключила партнерство с Пекинской компанией по производству электромобилей, подразделением корпорации BAIC /BAIC BJEV/, чтобы вместе продвигать развитие интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии.
Компании объединят усилия в разработке интеллектуальных технологий для автомобилей на новых источниках энергии, зарядной инфраструктуры и формировании сбытовой сети. Кроме того, Singulato Motors присоединится к усилиям BAIC BJEV по строительству национального центра инновационных технологий для автомобилей на новых источниках энергии.
Соответствующее заявление было сделано на открывшемся в среду Пекинском международном автосалоне — 2018.
Singulato Motors также сообщила, что ее первая модель интеллектуального автомобиля на новых источниках энергии iS6, запущенная в массовое производство, поступит в продажу в конце этого года.
Singulato Motors была создана в декабре 2014 года, в сфере интересов компании — автомобили на новых источниках энергии, интеллектуальные автомобильные системы и облачные сервисы для автомобилей. Стартап привлек инвестиции в размере около 17 млрд юаней /2,69 млрд долл. США/. -0-
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