Пьяный гонщик без прав бежал от полиции и врезался в стену в Железноводске

Пьяный водитель врезался в стену, пытаясь уйти от полиции, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Юноша за рулём «ВАЗ-21083» не остановил автомобиль по требованию сотрудников ГИБДД и попытался уйти от погони. Увеличив скорость, он не смог справиться с управлением и врезался в бетонную стену, а затем в кирпичный забор. От столкновения лихач сломал ногу.

Полиция выяснила, что водительские права молодой человек не получал, а машину взял напрокат у родственника. Вместе с ним в аварию попала пассажирка, отделавшаяся минимальными травмами. Юноша отказался от прохождения медицинского освидетельствования, но полиция всё равно выявила признаки опьянения. Горе-водителя привлекут к ответственности за неповиновение полиции, отказ от медосвидетельствования и управление автомобилем без прав.