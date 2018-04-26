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Пьяный гонщик без прав бежал от полиции и врезался в стену в Железноводске
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Пьяный гонщик без прав бежал от полиции и врезался в стену в Железноводске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пьяный водитель врезался в стену, пытаясь уйти от полиции, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Юноша за рулём «ВАЗ-21083» не остановил автомобиль по требованию сотрудников ГИБДД и попытался уйти от погони. Увеличив скорость, он не смог справиться с управлением и врезался в бетонную стену, а затем в кирпичный забор. От столкновения лихач сломал ногу.
Полиция выяснила, что водительские права молодой человек не получал, а машину взял напрокат у родственника. Вместе с ним в аварию попала пассажирка, отделавшаяся минимальными травмами. Юноша отказался от прохождения медицинского освидетельствования, но полиция всё равно выявила признаки опьянения. Горе-водителя привлекут к ответственности за неповиновение полиции, отказ от медосвидетельствования и управление автомобилем без прав.
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