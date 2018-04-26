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Новосибирец «подбил» томскую машину УФСИН в Кемеровской области
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Новосибирец «подбил» томскую машину УФСИН в Кемеровской области 

Все новости Новосибирской области 51 минуту назад
Фото: Все новости Новосибирской области
ДТП произошло 25 апреля около 17.00 на 50-м километре автодороги «Подъезд к городу Томску», сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. По предварительным данным, 62-летний новосибирец за рулем Toyota Premio выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Lada Largus и ГАЗелью.
В результате водитель Toyota и его пассажирка, а также жители Томска — водитель и два пассажира Lada — получили травмы различной степени тяжести. Водитель ГАЗели не пострадал.
Судя по опубликованным в паблике «Регион-70 Томск» фотографиям, Lada Largus принадлежит отделу специального назначения «Утес» УФСИН по Томской области. Эмблема отдела размещена на двери автомобиля.
«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в ГУ МВД по региону.
Летом 2017 года четыре жителя Новосибирска, в том числе двое детей, погибли в крупном ДТП на Алтае. Автомобиль ГАЗ-2217 «Соболь», в котором ехали шесть человек из Новосибирска, опрокинулся и съехал в кювет.
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