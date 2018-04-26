В Пермском крае полицейские помогли пассажирам сломанного автобуса

Полицейские помогли пассажирам автобуса, который сломался на трассе Кунгур — Соликамск. Экипаж дорожно-патрульной службы отдела МВД России «Чусовской» помог им добраться до Александровска.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, автобус «Сетра» двигался из Перми в Александровск. Из-за технической неисправности он стал съезжать с дороги, однако водитель сумел стабилизировать движение и остановил автобус на обочине. Дальше он ехать не смог. Из салона вышли 20 пассажиров, среди которых были дети. На этом участке нет телефонной связи, нет остановок транспорта, а многим людям необходимо было добраться до пункта назначения без опозданий — ждать следующего проходящего автобуса они не могли.