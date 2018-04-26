В Пермском крае сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса

В Пермском крае на трассе Кунгур — Соликамск экипаж дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» в составе лейтенанта полиции Андрея Саламатова и младшего лейтенанта полиции Артёма Старкова оказал помощь пассажирам междугороднего автобуса.

Транспортное средство «Сетра» двигалось из Перми в Александровск. Из-за возникшей технической неисправности машина стала съезжать с дороги, однако водитель сумел стабилизировать движение и остановил автобус на обочине. Дальнейшая эксплуатация оказалась невозможна.

Из салона вышли испуганные пассажиры в количестве 20 человек, среди них были дети. Стражи порядка незамедлительно подъехали к участникам происшествия и убедились, что никто не пострадал.

Ситуация осложнялась тем, что на данном участке дороги отсутствует телефонная связь, а многим гражданам необходимо было добраться до пункта назначения без опозданий. Ждать следующего автобуса у них не было возможности. Инспекторы ДПС приняли решение останавливать попутные автомобили и отправлять пассажиров до места их следования. Стоит отметить, что водители отнеслись к ситуации с пониманием и участием. Пассажиры искренне благодарили полицейских.

Оказав необходимую помощь водителю автобуса, сотрудники ГИБДД продолжили несение службы.