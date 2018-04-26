Ещё
В Пермском крае сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пермском крае сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 46 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае на трассе Кунгур — Соликамск экипаж дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» в составе лейтенанта полиции Андрея Саламатова и младшего лейтенанта полиции Артёма Старкова оказал помощь пассажирам междугороднего автобуса.
Транспортное средство «Сетра» двигалось из Перми в Александровск. Из-за возникшей технической неисправности машина стала съезжать с дороги, однако водитель сумел стабилизировать движение и остановил автобус на обочине. Дальнейшая эксплуатация оказалась невозможна.
Из салона вышли испуганные пассажиры в количестве 20 человек, среди них были дети. Стражи порядка незамедлительно подъехали к участникам происшествия и убедились, что никто не пострадал.
Ситуация осложнялась тем, что на данном участке дороги отсутствует телефонная связь, а многим гражданам необходимо было добраться до пункта назначения без опозданий. Ждать следующего автобуса у них не было возможности. Инспекторы ДПС приняли решение останавливать попутные автомобили и отправлять пассажиров до места их следования. Стоит отметить, что водители отнеслись к ситуации с пониманием и участием. Пассажиры искренне благодарили полицейских.
Оказав необходимую помощь водителю автобуса, сотрудники ГИБДД продолжили несение службы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
«Профилактические ликбезы» на нерегулируемых пешеходных переходах проводят севастопольские ЮИДовцы Сотрудники полиции Северо-Западного округа столицы приняли участие в Национальном дне донора России Практическое моделирование дорожной среды помогает школьникам Нальчика выработать навыки безаварийного поведения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин будет дорожать каждую неделю1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford откажется от «легковушек»
Mazda CX-3: спортсмен в кроссоверной шкуре
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение