По меньшей мере 13 детей погибли, еще восемь получили ранения после дорожной аварии в индийской провинции Уттар-Прадеш на севере страны, сообщает
По данным телеканала, семеро пострадавших детей находятся в критическом состоянии, так что количество жертв может еще возрасти.
Сообщается, что инцидент произошел в четверг, 26 апреля, около семи часов утра по местному времени (04:30 по московскому). Школьный автобус, в котором находились 25 детей, пытался преодолеть железнодорожный переезд, но по какой-то причине остановился на путях, после чего в него врезался состав.
В результате 13 детей погибли на месте, остальных госпитализировали. Большинству пострадавших детей было меньше 10 лет.
Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, виновным в трагедии могут признать водителя автобуса.
"Мне сообщили, что во время вождения он был в наушниках… Это чистейший случай халатности", — заявил главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитянатх.
Reuters отмечает, что это уже вторая серьезная авария с участием школьного автобуса за две недели. 9 апреля в северном штате Химачал-Прадеш произошел еще один инцидент: автобус с детьми упал в горное ущелье. Погибли 24 ребенка и трое взрослых.