Весной в НСО стало больше ДТП с участием мотоциклистов 

С наступлением тепла на дорогах Новосибирской области увеличилось количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, квадроциклах, мопедах, скутерах. В 2018 году произошло уже 7 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, в двух случаях мотоциклисты получили серьезные травмы.
25 апреля в Куйбышеве водитель автомобиля «Субару Легаси» столкнулся на улице Володарского с мотоциклом «Кавасаки», за рулем которого находился 38-летний местный житель. Конечно, прав на управления транспортным средством у водителя не было: в результате — множественные травмы, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что водители мототранспортных средств являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. Они не всегда используют защитные средства, такие как мотошлемы, световозвращающие элементы на одежде и транспортных средствах, вследствие чего становятся участниками серьезных аварий, получая при этом травмы, зачастую несовместимые с жизнью.