Весной в НСО стало больше ДТП с участием мотоциклистов

С наступлением тепла на дорогах Новосибирской области увеличилось количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, квадроциклах, мопедах, скутерах. В 2018 году произошло уже 7 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, в двух случаях мотоциклисты получили серьезные травмы.

25 апреля в Куйбышеве водитель автомобиля « Субару Легаси» столкнулся на улице Володарского с мотоциклом «Кавасаки», за рулем которого находился 38-летний местный житель. Конечно, прав на управления транспортным средством у водителя не было: в результате — множественные травмы, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.