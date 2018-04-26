Сбившему ребенка салехардцу удастся уйти от наказания?

В социальных сетях распространяется информация о том, что в Салехарде суд признал «не виноватым» молодого человека, который за рулем чужого авто сбил на пешеходном переходе школьницу и врезался в другую машину.

В окружном управлении ГИБДД прокомментировали слухи и рассказали, что грозит водителю-самоучке.

— ДТП произошло следующим образом: автомобиль под управлением гражданина сначала сбил ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, а затем врезался в транспортное средство на встречной полосе, — объясняет инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД по ЯНАО Максим Собянин. — И именно за само столкновение двух авто, которое окончилось лишь механическими повреждениями, привлечь виновника к административной ответственности невозможно — это нюансы законодательства, в КоАП просто нет статьи, которая бы наказывала за такое. Но за наезд на девочку он ответит однозначно.

Как сообщил собеседник, материалы по факту аварии были переданы в органы дознания, которые приняли решение о возбуждении уголовного дела. Бесправного водителя подозревают в преступлении, предусмотренном первой частью статьи 264 УК РФ — нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем тяжкий вред здоровью. Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить до двух лет в колонии. Пока горожанина оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Кроме того, его уже привлекли к ответственности по нескольким административным статьям. Самый крупный штраф виновник аварии выплатит за езду без прав, а вдобавок понесет наказание за непредоставление преимущества пешеходу, повреждение дорожного ограждения и управление автомобилем без действительного полиса ОСАГО.

На сегодняшний день правоохранители продолжают выяснять обстоятельства, как горожанин оказался за рулем. Напомним: за передачу управления лицу без водительского удостоверения ответить перед законом может и хозяйка авто, но сам водитель, связавшись с «Красным Севером», утверждал, что взял транспортное средство без разрешения сожительницы.