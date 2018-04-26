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Водитель-новичок на «Волге» снес столб в Нижнем Новгороде
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Водитель-новичок на «Волге» снес столб в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 25 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото ЧП ДТП Нижний НовгородВодитель-новичок на «Волге» снес столб в Нижнем НовгородеВодитель на автомобиле «Волга» врезался в столб на Казанском шоссе около ТЦ «Лагуна». Очевидцы происшествия разместили фото аварии в группе ЧП ДТП Нижний Новгород ВКонтакте.
Вероятно, горе-водитель не справился с управлением и выехал на обочину, где его и поджидал светофорный столб. Судя по наклейке с восклицательным знаком на лобовом стекле автомобиля, водитель недавно сел за руль.
В результате ДТП столб накренился и повис над проезжей частью. На дороге мгновенно образовался затор.
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