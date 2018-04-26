Водитель-новичок на «Волге» снес столб в Нижнем Новгороде

фото ЧП ДТП Нижний НовгородВодитель-новичок на «Волге» снес столб в Нижнем НовгородеВодитель на автомобиле «Волга» врезался в столб на Казанском шоссе около ТЦ «Лагуна». Очевидцы происшествия разместили фото аварии в группе ЧП ДТП Нижний Новгород ВКонтакте.

Вероятно, горе-водитель не справился с управлением и выехал на обочину, где его и поджидал светофорный столб. Судя по наклейке с восклицательным знаком на лобовом стекле автомобиля, водитель недавно сел за руль.

В результате ДТП столб накренился и повис над проезжей частью. На дороге мгновенно образовался затор.